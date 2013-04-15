Помощник администратора сайтов

Ищу ответственного помощника (желательно девушка), который будет заниматься наполнением двух web-сайтов.

тематика:

1. все для мам от беременности до воспитания

2. недвижимость

Работа — удаленная, не сложная, но ответственная.

Меня интересует долгосрочное сотрудничество год и далее.

График работы свободный, вы можете выполнять задания в свободное от основной работы время.

В день у Вас будут уходить около 5 часов.

Если меня Все устроит - нагрузка и оплата будет расти.

Необходимо будет выполнять конкретные задачи, которые я вам буду ставить (через онлайн-сервис управления проектами, типа bitrix24.ru).

В основном вам придется выполнять следующие задачи:

– работа с контентом на сайте (новости, статьи, акции, анонсы) – с помощью CMS (UMI.CMS), но иногда и руками используя HTML и CSS

- работа с форумом, наполнять, вести форум.

- поисковая оптимизация сайта (заполнение тегов, перелинковка страниц)

- Размещение бесплатных объявлений (сообщений) на форумах и сайтах.

- Поиск статей на заданную тему. Потом прибавиться их размещение на сайте.

- и много другого, что способствует увеличению посещаемости и конверсии web-сайта.

Требования:

- Высокая доступность в сети.

- Базовые навыки работы с ПК и Интернетом. Умение пользоваться поиском.

- Ответственность и пунктуальность.

- Желание учиться и развиваться

- Правильный русский язык

Знание и опыт работы со следующими инструментами:

– HTML и CSS

- Adobe Photoshop

– Excel

– FTP-клиенты

– Популярные CMS (особенно UMI.CMS)

– Принципы SEO-оптимизации

Заработная плата: 10,000 руб в месяц (на испытательный срок - 1 месяц 8000)

Оплата происходит один раз в 2 недели предпочтение WMR

В заявке указывайте опыт работы, что делали раньше, с какими проектами работали.

В личку писать не надо, все указывайте в заявке. Заявки будут скрыты от других.

Чем больше и внятно о себе расскажете, тем больше шансов на работу.