Ищу постоянного личного помощника, работа в интернете. Работа удаленная (не имеет значения, где вы проживаете). Главное – ваша доступность онлайн и быть всегда на связи в оговоренное время. Предпочтение ...
Помощник администратора сайтов
Ищу ответственного помощника (желательно девушка), который будет заниматься наполнением двух web-сайтов.
тематика:
1. все для мам от беременности до воспитания
2. недвижимость
Работа — удаленная, не сложная, но ответственная.
Меня интересует долгосрочное сотрудничество год и далее.
График работы свободный, вы можете выполнять задания в свободное от основной работы время.
В день у Вас будут уходить около 5 часов.
Если меня Все устроит - нагрузка и оплата будет расти.
Необходимо будет выполнять конкретные задачи, которые я вам буду ставить (через онлайн-сервис управления проектами, типа bitrix24.ru).
В основном вам придется выполнять следующие задачи:
– работа с контентом на сайте (новости, статьи, акции, анонсы) – с помощью CMS (UMI.CMS), но иногда и руками используя HTML и CSS
- работа с форумом, наполнять, вести форум.
- поисковая оптимизация сайта (заполнение тегов, перелинковка страниц)
- Размещение бесплатных объявлений (сообщений) на форумах и сайтах.
- Поиск статей на заданную тему. Потом прибавиться их размещение на сайте.
- и много другого, что способствует увеличению посещаемости и конверсии web-сайта.
Требования:
- Высокая доступность в сети.
- Базовые навыки работы с ПК и Интернетом. Умение пользоваться поиском.
- Ответственность и пунктуальность.
- Желание учиться и развиваться
- Правильный русский язык
Знание и опыт работы со следующими инструментами:
– HTML и CSS
- Adobe Photoshop
– Excel
– FTP-клиенты
– Популярные CMS (особенно UMI.CMS)
– Принципы SEO-оптимизации
Заработная плата: 10,000 руб в месяц (на испытательный срок - 1 месяц 8000)
Оплата происходит один раз в 2 недели предпочтение WMR
В заявке указывайте опыт работы, что делали раньше, с какими проектами работали.
В личку писать не надо, все указывайте в заявке. Заявки будут скрыты от других.
Чем больше и внятно о себе расскажете, тем больше шансов на работу.
Выбранный исполнитель
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