Нужна структура команды для онлайн-проекта авиа

Job and You Ltd.(www.jobandyou.eu) со штаб-квартирой в Лондоне - это лидер среди консалтинговых агентств в южной части ЕС и Великобритании. В Европе сотрудничают с нами почти 400 компании. В настоящее время мы ищем менеджерский персонал ...