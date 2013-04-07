Отчёты и оптимизация рекламной кампании

Необходимые навыки:

- умение настраивать кросс-доменное взаимодействие счётчика Google Analytics

- создание отчётов по оптимизации рекламной кампании

- настройка целей и KPI

- советы по улучшению рекламы (где уменьшить бюджет, какой инструмент исключить, какой усилить)

Примеры отчётов и Ваши вопросы жду на почту

[email protected]

Скайп: RishatPR

телефон 89166029520

Рекламная кампания уже запущена, к работе нужно приступить уже завтра в идеале.