Отчёты и оптимизация рекламной кампании

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок154 просмотра

Необходимые навыки:

- умение настраивать кросс-доменное взаимодействие счётчика Google Analytics

- создание отчётов по оптимизации рекламной кампании

- настройка целей и KPI

- советы по улучшению рекламы (где уменьшить бюджет, какой инструмент исключить, какой усилить)

Примеры отчётов и Ваши вопросы жду на почту

[email protected]

Скайп: RishatPR

телефон 89166029520

Рекламная кампания уже запущена, к работе нужно приступить уже завтра в идеале.

12 лет назад
RishatPR
Ришат 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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