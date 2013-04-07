Необходимые навыки: - умение настраивать кросс-доменное взаимодействие счётчика Google Analytics - создание отчётов по оптимизации рекламной кампании - настройка целей и KPI - советы по улучшению ...
Учебный бизнес-план
Необходимо разработать учебный бизнес-план. Задание по направлению «Управлению проектами» на основе разделов рассмотренных в презентации. презентацию и подробные рекомендации вышлю на почту.
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