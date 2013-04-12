Требуется личный помощник (удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок2202 просмотра

Ищу постоянного личного помощника, работа в интернете. Работа удаленная (не имеет значения, где вы проживаете). Главное – ваша доступность онлайн и быть всегда на связи в оговоренное время.

Предпочтение школьникам старших классов и студентам младших курсов. Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок.

Оплата ТОЛЬКО от результата – выполнил работу – заработал, не выполнил – за просто так я не плачу. На первых порах занятость неполная, несколько часов в день, оплата – 3-5 тыс. рублей в месяц. Очень хорошая возможность получить навыки работы в интернете, практический опыт работы, который пригодится вам в жизни.

Задачи очень разнообразные, вот примерный список (но он далеко не полный):

1. Создание баннеров

2. Работа в фотошопе (обработка картинок, мелкий дизайн, создание графических элементов для сайтов)

3. Поиск информации в интернете

4. Найм, контроль и управление фрилансеров

5. Написание осмысленных и грамотных текстов на нужную тему

6. Редактирование аудио/видео

7. Написание рассылок, составление серий писем

8. И еще огромная куча разных задач

Если что-то из этого списка не умеете, но можете быстро научиться – то тоже рассмотрю вашу кандидатуру.

Что от вас требуется:

1. Высокая ответственность и трудолюбие.

2. Умение выполнять задачи в срок.

3. Умение думать.

4. Умение работать в фотошопе.

5. Представление, как функционируют сайты (программистом быть не нужно, требуется знать, что такое дизайн, что такое верстка, что такое cms).

6. Высокая обучаемость.

7. Желание расти и развиваться.

Чтобы подать заявку, заполните анкету и вышлите мне на адрес: [email protected]. Быстрый ответ не гарантирую (оптом собираю анкеты, оптом их просматриваю), но если вы подойдете, я обязательно вам отвечу!

Анкету можно скачать здесь: http://yadi.sk/d/dRXGvf8-3zWIu

12 лет назад
sentaurea
Виктория 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна структура команды для онлайн-проекта авиа

    От людей, которые работали в больших онлайн проектах связанных по туризму, Нужна структура команды - полного штата сотрудников для онлайн проекта. Какие отделы, какие и сколько специалистов на каждый отдел.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Учебный бизнес-план

    $20

    Необходимо разработать учебный бизнес-план. Задание по направлению «Управлению проектами» на основе разделов рассмотренных в презентации. презентацию и подробные рекомендации вышлю на почту.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отчёты и оптимизация рекламной кампании

    $1000

    Необходимые навыки: - умение настраивать кросс-доменное взаимодействие счётчика Google Analytics - создание отчётов по оптимизации рекламной кампании - настройка целей и KPI - советы по улучшению ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами

    $450

    Job and You Ltd.(www.jobandyou.eu) со штаб-квартирой в Лондоне - это лидер среди консалтинговых агентств в южной части ЕС и Великобритании. В Европе сотрудничают с нами почти 400 компании. В настоящее время мы ищем менеджерский персонал ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер проекта

    Для создания и ввода проекта «Интернет-магазин» сети магазинов Компании «999» приглашаем проджект-менеджера (project manager)/менеджера интернет проекта. Успешный опыт создания интернет магазина, наличие своей команды или связей со специалист амии по юзабилити, контент ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тендер-менеджер (удаленка)

    требуется специалист по участию в тендерах на всех электронных площадках России. подбор интересующих тендеров и участие в них, мониторинг тендеров оплата по договоренности ( %, фикс, др.)

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Развитие сайта аренда квартир

    1. сайт http://r.ournet.biz/10zocYq работает на движке http://r.ournet.biz/17fdgnS 2. нужно устранить вертикальные полоски с сайта 3. нужно исправить 3 ошибки в верстке 4. нужно заменить 42 фото на страницах сайта 5. нужно ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для обслуживание групп соцсетей

    онлайн интернет-мегамаркету товаров из финляндии (более 3000 наименований товаров) требуется создание групп в соцсетях для реализации товаров ТЗ кратко: создать, наполнить, раскрутить, вести группу, принимать заказы на товар в удобной для себя форме, передавать ...

    Управление проектами13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен анализ посещаемости и webvisor

    Нужен человек для анализа посещаемости интернет магазина, статистики и записей webvisor цель: выявить причину падения конверсии (% сделанных заказов от общего к-ва посещений) ожидаемые результаты 1. табличка с параметрами: к-во посещений, к-во ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Руководитель веб-студии

    Добрый день. Нужен человек, который готов работать руководителем веб-студией. Ваши обязанности будут следующие: поиск заказчиков, обговор цены, поиск работников в студию, проверка качества работы, отправка заказчикам, оформление работ в портфолио и мне ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад