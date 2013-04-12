От людей, которые работали в больших онлайн проектах связанных по туризму, Нужна структура команды - полного штата сотрудников для онлайн проекта. Какие отделы, какие и сколько специалистов на каждый отдел.
Требуется личный помощник (удаленно)
Ищу постоянного личного помощника, работа в интернете. Работа удаленная (не имеет значения, где вы проживаете). Главное – ваша доступность онлайн и быть всегда на связи в оговоренное время.
Предпочтение школьникам старших классов и студентам младших курсов. Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок.
Оплата ТОЛЬКО от результата – выполнил работу – заработал, не выполнил – за просто так я не плачу. На первых порах занятость неполная, несколько часов в день, оплата – 3-5 тыс. рублей в месяц. Очень хорошая возможность получить навыки работы в интернете, практический опыт работы, который пригодится вам в жизни.
Задачи очень разнообразные, вот примерный список (но он далеко не полный):
1. Создание баннеров
2. Работа в фотошопе (обработка картинок, мелкий дизайн, создание графических элементов для сайтов)
3. Поиск информации в интернете
4. Найм, контроль и управление фрилансеров
5. Написание осмысленных и грамотных текстов на нужную тему
6. Редактирование аудио/видео
7. Написание рассылок, составление серий писем
8. И еще огромная куча разных задач
Если что-то из этого списка не умеете, но можете быстро научиться – то тоже рассмотрю вашу кандидатуру.
Что от вас требуется:
1. Высокая ответственность и трудолюбие.
2. Умение выполнять задачи в срок.
3. Умение думать.
4. Умение работать в фотошопе.
5. Представление, как функционируют сайты (программистом быть не нужно, требуется знать, что такое дизайн, что такое верстка, что такое cms).
6. Высокая обучаемость.
7. Желание расти и развиваться.
Чтобы подать заявку, заполните анкету и вышлите мне на адрес: [email protected]. Быстрый ответ не гарантирую (оптом собираю анкеты, оптом их просматриваю), но если вы подойдете, я обязательно вам отвечу!
Анкету можно скачать здесь: http://yadi.sk/d/dRXGvf8-3zWIu
Заявки фрилансеров
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