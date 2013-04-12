Требуется личный помощник (удаленно)

Ищу постоянного личного помощника, работа в интернете. Работа удаленная (не имеет значения, где вы проживаете). Главное – ваша доступность онлайн и быть всегда на связи в оговоренное время.

Предпочтение школьникам старших классов и студентам младших курсов. Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок.

Оплата ТОЛЬКО от результата – выполнил работу – заработал, не выполнил – за просто так я не плачу. На первых порах занятость неполная, несколько часов в день, оплата – 3-5 тыс. рублей в месяц. Очень хорошая возможность получить навыки работы в интернете, практический опыт работы, который пригодится вам в жизни.

Задачи очень разнообразные, вот примерный список (но он далеко не полный):

1. Создание баннеров

2. Работа в фотошопе (обработка картинок, мелкий дизайн, создание графических элементов для сайтов)

3. Поиск информации в интернете

4. Найм, контроль и управление фрилансеров

5. Написание осмысленных и грамотных текстов на нужную тему

6. Редактирование аудио/видео

7. Написание рассылок, составление серий писем

8. И еще огромная куча разных задач

Если что-то из этого списка не умеете, но можете быстро научиться – то тоже рассмотрю вашу кандидатуру.

Что от вас требуется:

1. Высокая ответственность и трудолюбие.

2. Умение выполнять задачи в срок.

3. Умение думать.

4. Умение работать в фотошопе.

5. Представление, как функционируют сайты (программистом быть не нужно, требуется знать, что такое дизайн, что такое верстка, что такое cms).

6. Высокая обучаемость.

7. Желание расти и развиваться.

Чтобы подать заявку, заполните анкету и вышлите мне на адрес: [email protected]. Быстрый ответ не гарантирую (оптом собираю анкеты, оптом их просматриваю), но если вы подойдете, я обязательно вам отвечу!

Анкету можно скачать здесь: http://yadi.sk/d/dRXGvf8-3zWIu