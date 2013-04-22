Менеджер на управление проектами

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки234 просмотра

Нужен менеджер по управлению интернет-проектов.

Полное описание вакансии в приложении.

Если вам интересно напишите:

1. Свой скайп

2. И опишите 3 проета над которыми вы работали и что вы делали там.

12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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