Ищу ответственного помощника (желательно девушка), который будет заниматься наполнением двух web-сайтов. тематика: 1. все для мам от беременности до воспитания 2. недвижимость Работа — удаленная, ...
Нужен администратор сайта и рекламы в интернете
сайт c-and-b.com
требуется умение добавлять информацию,
менять внешний вид (+таблицы, + картинки).
добавлять полезные инструменты и модули.
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+ размещать контекстную и др. рекламу в интернете.
Готов выслушать ваши предложения
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Также интересует продвижение сайта.
О Бюджете:
за работу в первые 40 дней: от 10 000 - 15 000 руб.
после сумма может быть увеличена до 40 000 руб при положительном результате (от 10 заказов с сайта за месяц).
возможен процент от работы сайта.
+ $ на рекламу и продвижение, приобретение интел.собств. (картинки, тексты и т.д.)
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