Нужен администратор сайта и рекламы в интернете

сайт c-and-b.com

требуется умение добавлять информацию,

менять внешний вид (+таблицы, + картинки).

добавлять полезные инструменты и модули.

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+ размещать контекстную и др. рекламу в интернете.

Готов выслушать ваши предложения

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Также интересует продвижение сайта.

О Бюджете:

за работу в первые 40 дней: от 10 000 - 15 000 руб.

после сумма может быть увеличена до 40 000 руб при положительном результате (от 10 заказов с сайта за месяц).

возможен процент от работы сайта.

+ $ на рекламу и продвижение, приобретение интел.собств. (картинки, тексты и т.д.)