сайт c-and-b.com требуется умение добавлять информацию, менять внешний вид (+таблицы, + картинки). добавлять полезные инструменты и модули. ------------------------------------------------------------------------ + размещать контекстную и др. рекламу в ...
Менеджер Интернет-проектов на 3 часа в день
Мне требуется менеджер, который будет помогать вести проекты.
Загрузка: 3 часа в день с пн. по пт. Удаленно.
Проекты не заказные, а собственные. Проекты разные, на разных стадиях. Не имеют ничего общего с проектами создания сайтов-визиток и Интернет-магазинов по типовому ТЗ. Часть проектов указана в профиле.
Задачи двух типов:
1) Сделать что-то самому руками (то, что невозможно или нецелесообразно делегировать) – примерно половина времени.
2) Поиск и управление фрилансерами.
Обязательные личные качества:
1) Высокий уровень интеллекта
2) Внимание к деталям
3) Умение четко выполнять инструкции, и в то же время – умение находить нестандартные решения задач
4) Приверженность выполнять работу максимально качественно
Если Вас заинтересовала вакансия, присылайте резюме-рассказ о себе. Напишите, что любите и умеете делать хорошо (из сферы Интернет-проектов). Подробно опишите, что Вы делали на выполненных проектах.
Оцените по 5-бальной шкале свой ОПЫТ в следующих областях:
1) HTML
2) юзабилити
3) SEO
4) поиск информации в Интернете
5) копирайтинг (продающие тексты, а не статьи)
6) анализ и тестирование веб-сервисов
7) веб аналитика
8) продвижение в Интернете (кроме SEO)
9) проектирование сервисов и написание ТЗ (сайты-визитки не в счет)
10) опыт выполнения проектов силами фрилансеров
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