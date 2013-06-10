Менеджер Интернет-проектов на 3 часа в день

Мне требуется менеджер, который будет помогать вести проекты.

Загрузка: 3 часа в день с пн. по пт. Удаленно.

Проекты не заказные, а собственные. Проекты разные, на разных стадиях. Не имеют ничего общего с проектами создания сайтов-визиток и Интернет-магазинов по типовому ТЗ. Часть проектов указана в профиле.

Задачи двух типов:

1) Сделать что-то самому руками (то, что невозможно или нецелесообразно делегировать) – примерно половина времени.

2) Поиск и управление фрилансерами.

Обязательные личные качества:

1) Высокий уровень интеллекта

2) Внимание к деталям

3) Умение четко выполнять инструкции, и в то же время – умение находить нестандартные решения задач

4) Приверженность выполнять работу максимально качественно

Если Вас заинтересовала вакансия, присылайте резюме-рассказ о себе. Напишите, что любите и умеете делать хорошо (из сферы Интернет-проектов). Подробно опишите, что Вы делали на выполненных проектах.

Оцените по 5-бальной шкале свой ОПЫТ в следующих областях:

1) HTML

2) юзабилити

3) SEO

4) поиск информации в Интернете

5) копирайтинг (продающие тексты, а не статьи)

6) анализ и тестирование веб-сервисов

7) веб аналитика

8) продвижение в Интернете (кроме SEO)

9) проектирование сервисов и написание ТЗ (сайты-визитки не в счет)

10) опыт выполнения проектов силами фрилансеров