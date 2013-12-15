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Дизайн, Корректировка одностраничника с шаблона
Необходимо сделать корреткировку шаблона одностраничника (html)
Поменять все тексты, часть картинок, добавить элементы и некоторые блоки
Общяя линия дизайна готова на шаблоне, однако дополнительные картинки/кнопки необходимо будет найти исполнителю и вставить в шаблон. Так что необходимы основные навыки дизайна.
К заданию прилагается сам шаблон (с сайта земфорест точка нэт), подробная структура одностраничника и тексты в Excel
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