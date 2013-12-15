Дизайн, Корректировка одностраничника с шаблона

Необходимо сделать корреткировку шаблона одностраничника (html)

Поменять все тексты, часть картинок, добавить элементы и некоторые блоки

Общяя линия дизайна готова на шаблоне, однако дополнительные картинки/кнопки необходимо будет найти исполнителю и вставить в шаблон. Так что необходимы основные навыки дизайна.

К заданию прилагается сам шаблон (с сайта земфорест точка нэт), подробная структура одностраничника и тексты в Excel