Баннеры, улучшение оформления для продающего сайта

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Завершен6 заявок184 просмотра

Здравствуйте,

Есть сайт, молодой. Необходимо продумать графически сдержанное и в тоже время привлекательное наполнение.

Сейчас интересуют:

1. favicon;

2. Банер акции (flash)

3. Кнопки

4. Новогоднее оформление.

Сайт на тему Поставки оборудования Вентиляции.

Подробности в личку.

Спасибо.

11 лет назад
sirop
Иван 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
5 дней
Станислав всегда на связи, учел все пожелания, быстро и охотно реагировал на уточнения. В итоге результат работы - превосходный. Рекомендую.
Иван - потрясающий заказчик, профессионально сработали с учетом праздников, часовых поясов и всех пожеланий!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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