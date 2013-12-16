Здравствуйте.Задатча такова: нужно установить Вордпресс,потом шаблон (шаблон в приложении).Шаблон нужно отредактировать: изменить названия разделов и убрать из шапки изобрпжение мишени и графика. От Вас цена в заявке обязательно.
Дизайн для интернет магазина
5 страниц
главная
внутренняя (контент)
страница категории
страница товара
страница корзины
дизайн вот такого плана http://www.transitbroker.com/ http://www.satmetrix.com/
сайт которому делаем новый дизайн http://ineedsolution.com/Kroll/
дизайн главной заказчику очень нравится затык с внутренними.
С Уважением, Василий.
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