Доработка внутрених страниц главная страница одобрена, нужно сделать внутрений страницы задание сброшу исполнителю от вас высокий уровень портфолио цены и сроки за 1 внутрению страницу цены интересуют от
Дорисовать банеры для главной страницы сайта
Нужно отрисовать баннеры которые будут вести на соответствующие разделы сайта
Разделы для которых нужно сделать баннеры для размещения на главной странице
1 ремонт тягачей
2 ремонт ходовой части
3 переборка (ремонт) мотора (ДВС)
4 переборка (ремонт) КПП (коробка передач)
5 переборка (ремонт) редукторов
6 ремонт полуприцепов и прицепов
7 шиномонтаж
8 мойка
В приаттаченом файле есть грубый набросок
Заявки фрилансеров
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