Здравсвуйте.

Ищем ответственного дизайнера для сотрудничества на постоянной основе.

На данный момент есть работа - нужен новый логотип, и банера на сайт, т.к. собираемся обновлять полностью дизайн сайта.

Ищем дизайнера без звезды - главное цена/качество (часто бюджет ограничен) и чтобы человек был на связи, так как иногда появляются внезапные идеи и задачи.

В цене к данному проекту указывайте стоимость за логотип, от этого и будем отталкиваться при выборе дизайнера.