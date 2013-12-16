Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок219 просмотров

Здравсвуйте.

Ищем ответственного дизайнера для сотрудничества на постоянной основе.

На данный момент есть работа - нужен новый логотип, и банера на сайт, т.к. собираемся обновлять полностью дизайн сайта.

Ищем дизайнера без звезды - главное цена/качество (часто бюджет ограничен) и чтобы человек был на связи, так как иногда появляются внезапные идеи и задачи.

В цене к данному проекту указывайте стоимость за логотип, от этого и будем отталкиваться при выборе дизайнера.

11 лет назад
protein4ik
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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