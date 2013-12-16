В рамках доработки сайта нарисовать и сверстать информационные элементы: слайдер, диаграммы, схема.Более подробное описание см.в файле. Также для рассматриваемого сайта интересует создание отображения для моб.устройств.
Улучшить страницу категории товаров
Конкурс проводится для дальнейшего выбора дизайнера на весь проект!!!
Расположение блоков не должно меняться. Улучшать можно только стили, цветовое решение. Сейчас цвета подобраны с учетом целей конверсии. Текст кастомный (не ищите ошибок:)).
Заявки фрилансеров
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