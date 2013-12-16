Улучшить страницу категории товаров

# 1 — $ 100

Конкурс проводится для дальнейшего выбора дизайнера на весь проект!!!

Расположение блоков не должно меняться. Улучшать можно только стили, цветовое решение. Сейчас цвета подобраны с учетом целей конверсии. Текст кастомный (не ищите ошибок:)).