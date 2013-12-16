Улучшить страницу категории товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки588 просмотров
#1$100

Конкурс проводится для дальнейшего выбора дизайнера на весь проект!!!

Расположение блоков не должно меняться. Улучшать можно только стили, цветовое решение. Сейчас цвета подобраны с учетом целей конверсии. Текст кастомный (не ищите ошибок:)).

11 лет назад
kavrus
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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