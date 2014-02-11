Нарисовать легкий дизайн обложки для эл.книги(psd)

Привет фрилансерам.

Нужен "лёгкий" для глаз, и убойный для мозга - дизайн для электронной книги. В растре.

Подробнее:

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по сути, белый фон, красный текст(корректировки принимаются)

Фамилия "Дмитрий Обвадов"

"Как новичку построить сайт за 2 час"а ---текст шапки.

далее идёт - картинка (сброшу кандидату)

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нижний текст, маленькими буквами (WordPress Гуру)

в самом низу - 2014 год

ВАЖНО:

не должно смотреться как плагиат, просто схожая концепция. Основное - НЕ едко, но красными буквами(текст с эффектами, чтобы не казался Сухим + подобрать шрифт) - на белом фоне. чтобы слова легко Читались и не были друг на друга "наеханные"

примеры дизайна:

http://i.livelib.ru/boocover/1000631034/l/6f2d/A._Parabellum_N._Mrochkovskij_S._Bernadskij__42_sekreta_effektivnoj_reklamy._Upr.jpg

http://chipwindows.org/uploads/posts/2013-11/thumbs/1383731984_lvsrv3zbepru5q4.jpg

http://profilib.com/book/14/cover/andrey-parabellum-udvoenie-prodazh-v-internet-magazine.jpg

Для опытных - работы на пол часа.

Пишите или сюда, в течении двух часов отберу кандидата.

Сделать нужно быстро.

Ваши цены ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в заявке - Ниже.

Требование к кандидату: наличие хорошего портфолио.

Действуйте! :)

Оплата: ЯД / ПриватБанк(Украина) - других нет.