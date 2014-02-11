Нужен одностраничник с формой заявки + логотип. Тематика: агентство недвижимости. Есть ТЗ, комментарии к нему и примеры. Сдача по критериям оценки. Важна внимательность исполнителя к правкам и опыт в ...
Нарисовать легкий дизайн обложки для эл.книги(psd)
Привет фрилансерам.
Нужен "лёгкий" для глаз, и убойный для мозга - дизайн для электронной книги. В растре.
Подробнее:
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по сути, белый фон, красный текст(корректировки принимаются)
Фамилия "Дмитрий Обвадов"
"Как новичку построить сайт за 2 час"а ---текст шапки.
далее идёт - картинка (сброшу кандидату)
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нижний текст, маленькими буквами (WordPress Гуру)
в самом низу - 2014 год
ВАЖНО:
не должно смотреться как плагиат, просто схожая концепция. Основное - НЕ едко, но красными буквами(текст с эффектами, чтобы не казался Сухим + подобрать шрифт) - на белом фоне. чтобы слова легко Читались и не были друг на друга "наеханные"
примеры дизайна:
http://i.livelib.ru/boocover/1000631034/l/6f2d/A._Parabellum_N._Mrochkovskij_S._Bernadskij__42_sekreta_effektivnoj_reklamy._Upr.jpg
http://chipwindows.org/uploads/posts/2013-11/thumbs/1383731984_lvsrv3zbepru5q4.jpg
http://profilib.com/book/14/cover/andrey-parabellum-udvoenie-prodazh-v-internet-magazine.jpg
Для опытных - работы на пол часа.
Пишите или сюда, в течении двух часов отберу кандидата.
Сделать нужно быстро.
Ваши цены ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в заявке - Ниже.
Требование к кандидату: наличие хорошего портфолио.
Действуйте! :)
Оплата: ЯД / ПриватБанк(Украина) - других нет.
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Заявки фрилансеров
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