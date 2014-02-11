Нарисовать легкий дизайн обложки для эл.книги(psd)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок199 просмотров

Привет фрилансерам.

Нужен "лёгкий" для глаз, и убойный для мозга - дизайн для электронной книги. В растре.

Подробнее:

­-

по сути, белый фон, красный текст(корректировки принимаются)

Фамилия "Дмитрий Обвадов"

"Как новичку построить сайт за 2 час"а ---текст шапки.

далее идёт - картинка (сброшу кандидату)

-

нижний текст, маленькими буквами (WordPress Гуру)

в самом низу - 2014 год

ВАЖНО:

не должно смотреться как плагиат, просто схожая концепция. Основное - НЕ едко, но красными буквами(текст с эффектами, чтобы не казался Сухим + подобрать шрифт) - на белом фоне. чтобы слова легко Читались и не были друг на друга "наеханные"

примеры дизайна:

http://i.livelib.ru/boocover/1000631034/l/6f2d/A._Parabellum_N._Mrochkovskij_S._Bernadskij__42_sekreta_effektivnoj_reklamy._Upr.jpg

http://chipwindows.org/uploads/posts/2013-11/thumbs/1383731984_lvsrv3zbepru5q4.jpg

http://profilib.com/book/14/cover/andrey-parabellum-udvoenie-prodazh-v-internet-magazine.jpg

Для опытных - работы на пол часа.

Пишите или сюда, в течении двух часов отберу кандидата.

Сделать нужно быстро.

Ваши цены ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в заявке - Ниже.

Требование к кандидату: наличие хорошего портфолио.

Действуйте! :)

Оплата: ЯД / ПриватБанк(Украина) - других нет.

WordPress
11 лет назад
HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$12
1 день
Рекомендую исполнителя. Отличная работа. Только наилучшие эмоции. Качество конечного продукта - ИДЕАЛЬНОЕ
С Дмитрием легко и приятно работать. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга для АН + логотип

    $90

    Нужен одностраничник с формой заявки + логотип. Тематика: агентство недвижимости. Есть ТЗ, комментарии к нему и примеры. Сдача по критериям оценки. Важна внимательность исполнителя к правкам и опыт в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дорисовать банеры для главной страницы сайта

    Нужно отрисовать баннеры которые будут вести на соответствующие разделы сайта Сайт http://russ-truck.ru/ Разделы для которых нужно сделать баннеры для размещения на главной странице 1 ремонт тягачей 2 ремонт ходовой ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка внутрених страниц

    Доработка внутрених страниц главная страница одобрена, нужно сделать внутрений страницы задание сброшу исполнителю от вас высокий уровень портфолио цены и сроки за 1 внутрению страницу цены интересуют от

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Здравствуйте фрилансеры. Требуется нарисовать качественный лендинг. Цены прошу не загибать. Логотип и текст есть. Тема авто тюнинг.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для интернет магазина

    $500

    5 страниц главная внутренняя (контент) страница категории страница товара страница корзины дизайн вот такого плана http://www.transitbroker.com/ http://www.satmetrix.com/ сайт которому делаем новый дизайн http://ineedsolution.com/Kroll/ ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить WordPress. Отредактировать шаблон

    Здравствуйте.Задатча такова: нужно установить Вордпресс,потом шаблон (шаблон в приложении).Шаблон нужно отредактировать: изменить названия разделов и убрать из шапки изобрпжение мишени и графика. От Вас цена в заявке обязательно.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта инвест-компании

    Нужен строгий, лаконичный, деловой дизайн сайта инвестиционной компании. 2-3 страницы. Основной упор сделать на шапку. От выбранного исполнителя хотим видеть 2-3 варианта на выбор. После выбора одного из вариантов нужно будет дошлифовать проект до полного ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Блога

    $250

    Добрый день! Необходимо разработать макет главной и внутренней станицы блога, для компании Валеа (valea.ru) Дизайн должен быть в корпоративных цветах, желательно не стандартный (оригинальный, красочный) Нравятся блоги: elle.ru ; refashion.ru ; wonderzine.com ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад