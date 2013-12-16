Здравсвуйте. Ищем ответственного дизайнера для сотрудничества на постоянной основе. На данный момент есть работа - нужен новый логотип, и банера на сайт, т.к. собираемся обновлять полностью дизайн сайта. ...
Дизайн Landing Page.
Нужно сделать целевую страницу с конверсией от 5% (POP-ART портреты по фотографии на заказ).
Прошу не оставлять заявку, если у вас нет опыта создания лендинга с конверсией выше 5%.
Цены ваши.
Заявки фрилансеров
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