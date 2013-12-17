Дизайн лендинга

Нужен дизайн лэндинга(страница захвата) для личной странички.

Форма связи, описание, виды услуги и деятельности. Преимущества работы и тд.

Контакты.

По качеству не хуже чем на примерах. Контент текстовый будет, визуальное оформление подбирает дизайнер. Фото тоже будут.

Также интересно дальнейшее сотрудничество с нового года будет много работы по лендингам.