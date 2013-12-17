Разработать дизайн страницы

Сделать дизайн страницы по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям с группировкой по папкам.

Отвечу только приславшим примеры работ!

ТЗ во вложении.

Логотип уже создан, отправлю исполнителю.

Основной месседж страницы: Путь трейдера.

Общая тематика сайта: Торговля на фондовой бирже, Скальпинг.

Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ключевыми словами.

Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы.

Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

Жду от вас цену и срок исполнения.