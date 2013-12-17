Ищется дизайнер (можно без опыта)

Требуется на постоянное сотрудничество дизайнер на рип шаблонов - в день от 3 до 15 шаблонов нужно рипать и редактировать под заданные условия.

Оплата сдельная либо месячная (но только после удачно сделанных несколько раз заказов по сдельной оплате)