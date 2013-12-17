необходимо изменить дизайн страниц (сайта вашевремя.рф) на которых находится описание продуктов из разделов тренинги+ и инфопродукты, сейчас мы это осуществляем на WP в wppage. Примерный дизайн который мы в итоге хотели бы видеть по ...
Ищется дизайнер (можно без опыта)
Требуется на постоянное сотрудничество дизайнер на рип шаблонов - в день от 3 до 15 шаблонов нужно рипать и редактировать под заданные условия.
Оплата сдельная либо месячная (но только после удачно сделанных несколько раз заказов по сдельной оплате)
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