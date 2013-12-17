Ищется дизайнер (можно без опыта)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок327 просмотров

Требуется на постоянное сотрудничество дизайнер на рип шаблонов - в день от 3 до 15 шаблонов нужно рипать и редактировать под заданные условия.

Оплата сдельная либо месячная (но только после удачно сделанных несколько раз заказов по сдельной оплате)

11 лет назад
GrebenyukKostya
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменить дизайн страниц

    необходимо изменить дизайн страниц (сайта вашевремя.рф) на которых находится описание продуктов из разделов тренинги+ и инфопродукты, сейчас мы это осуществляем на WP в wppage. Примерный дизайн который мы в итоге хотели бы видеть по ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подготовить сайт к новому году.

    Необходимо оформить по новогоднему сайт vostok-plast.ru Сменить изображение в шапке, сменить фон, доработать футер. В общем нужно выполнить новогоднюю подготовку "под ключ" Просьба оставлять свои предложения только здесь. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Нужен дизайн лэндинга(страница захвата) для личной странички. Форма связи, описание, виды услуги и деятельности. Преимущества работы и тд. Контакты. По качеству не хуже чем на примерах. Контент текстовый будет, визуальное ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн страницы

    Сделать дизайн страницы по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям с группировкой по папкам. Отвечу только приславшим примеры работ! ТЗ во вложении. Логотип уже создан, ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Landing Page.

    Нужно сделать целевую страницу с конверсией от 5% (POP-ART портреты по фотографии на заказ). Прошу не оставлять заявку, если у вас нет опыта создания лендинга с конверсией выше 5%. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Здравсвуйте. Ищем ответственного дизайнера для сотрудничества на постоянной основе. На данный момент есть работа - нужен новый логотип, и банера на сайт, т.к. собираемся обновлять полностью дизайн сайта. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Улучшить страницу категории товаров

    $100

    Конкурс проводится для дальнейшего выбора дизайнера на весь проект!!! Расположение блоков не должно меняться. Улучшать можно только стили, цветовое решение. Сейчас цвета подобраны с учетом целей конверсии. Текст кастомный (не ищите ошибок:)).

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад