Одна страница

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется перерисовать 1 страницу популярного женского портала и сверстать ее. Задача простая, но в дальнейшем потребуется ежедневно отрисовывать подобные страницы, в данном проекте я надеюсь найти исполнителя на долгий срок.

Итого: 1 PSD + верстка на твите бутсрапе, все должно быть готово к 12.00 по МСК 30.04.2013.

Подробности в ЛС.