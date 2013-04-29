Создание сайта на основе шаблона

Добрый день.

Задача: переделать шаблон, примерно такой: http://www.templatemonster.com/ru/demo/44116.html

Всё нужно руссифицировать (тексты есть), кое-что убрать, кое-что добавить (ссылки на внешние ресурсы и.т.п.)

+ временный хостинг, в это время будут довноситься изменения.

Всё это займёт время, так как изменения в проект будут вноситься, возможно, с разными интервалами. Вещь не срочная (хотя в какой-то момент, позже, может стать срочной, тогда нужно будет всё разом завершить), но очень важно, чтобы не было никаких сбоев в работе и коммуникации, качество должно быть на высоте.

С Уважением,

Борис