Создание сайта на основе шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок191 просмотр

Добрый день.

Задача: переделать шаблон, примерно такой: http://www.templatemonster.com/ru/demo/44116.html

Всё нужно руссифицировать (тексты есть), кое-что убрать, кое-что добавить (ссылки на внешние ресурсы и.т.п.)

+ временный хостинг, в это время будут довноситься изменения.

Всё это займёт время, так как изменения в проект будут вноситься, возможно, с разными интервалами. Вещь не срочная (хотя в какой-то момент, позже, может стать срочной, тогда нужно будет всё разом завершить), но очень важно, чтобы не было никаких сбоев в работе и коммуникации, качество должно быть на высоте.

С Уважением,

Борис

HTML
12 лет назад
escnum
Борис 
86 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$350
10 дней

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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