Исполнитель для создания лендингов в конструкторе

Здравствуйте

Нужен исполнитель, который хорошо разбирается в конструкторе LPgenerator.ru и хоть немного в самих лендингах.

Ну и у которого есть хоть небольшой вкус, чтобы созданные странички выглядели красиво и лаконично.

Сама структура посадочных страниц будет зачастую продумана мной - вам нужно будет лишь реализовать задуманный макет. Хотя идеи и инициативы с вашей стороны только в плюс!

Указывайте стоимость одной странички и сроки ее выполнения. А также желательно ссылки на страницы уже сделанные в этом конструкторе. Вы же уже делали их там, верно?! :)

P.S. сотрудничество постоянное, с заказами от меня проблем не будет ;)