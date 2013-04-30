Исполнитель для создания лендингов в конструкторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок209 просмотров

Здравствуйте

Нужен исполнитель, который хорошо разбирается в конструкторе LPgenerator.ru и хоть немного в самих лендингах.

Ну и у которого есть хоть небольшой вкус, чтобы созданные странички выглядели красиво и лаконично.

Сама структура посадочных страниц будет зачастую продумана мной - вам нужно будет лишь реализовать задуманный макет. Хотя идеи и инициативы с вашей стороны только в плюс!

Указывайте стоимость одной странички и сроки ее выполнения. А также желательно ссылки на страницы уже сделанные в этом конструкторе. Вы же уже делали их там, верно?! :)

P.S. сотрудничество постоянное, с заказами от меня проблем не будет ;)

12 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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