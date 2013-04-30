Компания - продавец оборудования. Логотип - есть. Список разделов есть. Нужен веб-дизайн сайта. ЗЫ: отдельно ищу иллюстратора (кто рисует руками на листочке или пером на компе) на разовые (редкие) ...
Сделать responsive дизайн для OpenCart 1.5.4.1
Уважаемые коллеги!
1. Необходимо внимательно посмотреть на demo.envocommerce.ru в разрешении:
- 1920х1080 и 1366x768 на мониторе
- 1024x768 и 2048x1536 - iPad
- 1280x800 - планшет Samsung
- 640x960 - iPhone 4
- 640x1136 - iPhone 5
- прочие мобильные девайсы
Насколько Вы увидели, дизайн меняется под различное разрешение. И для это демо сайта реализовано весьма неплохо.
2. Ознакомьтесь со сборкой MaxyStore на основе OpenCart v.1.5.4.1, это доступно здесь: maxzon.ru/relize/298-sborka-maxystore-na-osnove-opencart-v1541.html
А теперь а самом задании:
необходимо сделать дизайн, "похожий" на envo, но с некоторыми незначительными отличиями по цветовой схеме. Соответственно сайт должен открываться и подстраиваться под различное разрешение (responsive).
Дизайн должен подходить к сборке MaxyStore и ставиться на нее без проблем. Там есть свои нюансы.
Пишите конкретный срок и цену, пожалуйста. Без этого буду отклонять заявки.
По оплате: Вы предоставляете мне демо дизайна, установленного на сборку MaxyStore на своем хостинге, я внимательно изучаю. Происходит оплата в случае выполненного задания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Необходимо разработать дизайн Landing Page - страницы с формой обратной связи, краткими преимуществами товара, 2-3 раза повторяющимся телефоном. Печатями качества, иконками процесса сотрудничества. Страница для продажи одного товара. Сумма зарезервирована, 20-30 у.е. по вебмани по ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн сайта по тематике сервисный центр по ремонт принтеров, компьютеров, мониторов, ноутбуков, заправке картриджей и т.д. Название сайта Наш мастер, сайт работает на движке ShopCMS, разработать нужно шапку и оформление блочков, логотип и ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка дизайна для сайта обоев. Всего 5 страниц (главная страница, 3 страницы категорий и страница товара). Цвета светлые. Главное, чтобы выглядело стильно и красиво. Более подробно в личку. Срок ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужен исполнитель, который хорошо разбирается в конструкторе LPgenerator.ru и хоть немного в самих лендингах. Ну и у которого есть хоть небольшой вкус, чтобы созданные странички выглядели красиво и лаконично. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $120
ТЗ во вложенииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Добрый день, нужен человек который нарисует изыскано дизайн сайта на тематику "Бурение скважин"Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад