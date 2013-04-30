Сделать responsive дизайн для OpenCart 1.5.4.1

Уважаемые коллеги!

1. Необходимо внимательно посмотреть на demo.envocommerce.ru в разрешении:

- 1920х1080 и 1366x768 на мониторе

- 1024x768 и 2048x1536 - iPad

- 1280x800 - планшет Samsung

- 640x960 - iPhone 4

- 640x1136 - iPhone 5

- прочие мобильные девайсы

Насколько Вы увидели, дизайн меняется под различное разрешение. И для это демо сайта реализовано весьма неплохо.

2. Ознакомьтесь со сборкой MaxyStore на основе OpenCart v.1.5.4.1, это доступно здесь: maxzon.ru/relize/298-sborka-maxystore-na-osnove-opencart-v1541.html

А теперь а самом задании:

необходимо сделать дизайн, "похожий" на envo, но с некоторыми незначительными отличиями по цветовой схеме. Соответственно сайт должен открываться и подстраиваться под различное разрешение (responsive).

Дизайн должен подходить к сборке MaxyStore и ставиться на нее без проблем. Там есть свои нюансы.

Пишите конкретный срок и цену, пожалуйста. Без этого буду отклонять заявки.

По оплате: Вы предоставляете мне демо дизайна, установленного на сборку MaxyStore на своем хостинге, я внимательно изучаю. Происходит оплата в случае выполненного задания.