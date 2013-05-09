Требуется дизайн сайта компании быстрой доставки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок284 просмотра

Требуется разработать дизайн логотипа и сайта компании занимающейся доставкой IKEA

спокойные цвета приближенные к IKEA

12 лет назад
kuanysh23
Куаныш 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$110
5 дней
Спасибо, заказчик очень доволен.
Спасибо за интересный проект, оперативную связь и оплату!!! Конкретное тз - залог успеха проекта! Удачи Вам)

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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