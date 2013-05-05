Создание страницы авторизации для сайта

Требуется сделать страничку, на которой будет форма авторизации - всего 2 поля (login, rassword). При заполнении полей должно появляться сообщение что данные введены неправильно (Incorrect login or password), плюс скрипт должен отправлять емейл о загрузках страниц и о попытках входа с указанием ip (эта опция должна быть отключаемой).

Внешне это должен быть красивый фон-текстурка в темных или синих тонах и собственно поля авторизации по центру.

Уникальность не требуется. Главное - чтобы было сделано со вкусом:)

P.S. По сути, это замена страницы "сайт на реконструкции" для домена, который сейчас используется только для почты.