Создание страницы авторизации для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок618 просмотров

Требуется сделать страничку, на которой будет форма авторизации - всего 2 поля (login, rassword). При заполнении полей должно появляться сообщение что данные введены неправильно (Incorrect login or password), плюс скрипт должен отправлять емейл о загрузках страниц и о попытках входа с указанием ip (эта опция должна быть отключаемой).

Внешне это должен быть красивый фон-текстурка в темных или синих тонах и собственно поля авторизации по центру.

Уникальность не требуется. Главное - чтобы было сделано со вкусом:)

P.S. По сути, это замена страницы "сайт на реконструкции" для домена, который сейчас используется только для почты.

12 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SuperOrange
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Результатом сотрудничества вполне доволен.
Отличный заказчик, четкие требования, быстрая оплата. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

SuperOrange
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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