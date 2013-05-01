Задача для креативного флешера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки115 просмотров

Немного графики + во влеш будет передаваться 20 слов (с 20-ю гиперссылками), которые в нём должны крутиться. Обязательное требование наличие портфолио, пусть и не большого.

12 лет назад
SaSanyok
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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