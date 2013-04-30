Добрый вечер уважаемые дизайнеры. Нужно разработать Landing Page с продажей одного электронного товара из Америки. Товар достаточно специфический для Российского рынка, по этому нужно будет покопаться. ...
Дизайн лендингов
Здравствуйте, требуется дизайнер для регулярных задач. Лэндинги, презентации, фирменные стили, сайты и прочее. Рассмотрю как опытных "про" так и начинающих, но толковых дизайнеров.
Почта: [email protected]
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