Здравствуйте, требуется дизайнер для регулярных задач. Лэндинги, презентации, фирменные стили, сайты и прочее. Рассмотрю как опытных "про" так и начинающих, но толковых дизайнеров. Почта: [email protected]
Продающий дизайн для одностраничника
Кто уже делал одностраничники, нужен хороший, продуманный макет,дизайн,-для одностраничного сайта.
Одностраничник будет продавать услуги по редактированию фото. Бюджет,-до 100$ .Пишите контакты, ссылки на примеры работ, свои цены.
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