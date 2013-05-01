Необходимо сделать дизайн сайта. Одностраничник. Функция: показ виртуального 3d тура (что такое виртуальный тур смотрите тут http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 ) На сайте будет только 1 виртуальный тур. Задача сайта: сделать просмотр ...
Страница одного товара
Для желающих поработать на выходных. простенькая страничка вроде www.b17shop.com.
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