Создать дизайн одностраничника

Необходимо сделать дизайн сайта.

Одностраничник.

Функция: показ виртуального 3d тура (что такое виртуальный тур смотрите тут http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 )

На сайте будет только 1 виртуальный тур.

Задача сайта: сделать просмотр виртуального тура максимально удобным.

Структура: наверху данные для контактов (около 10% от всей высоты сайта)

ниже область для показа тура

В футере (20% от всей высоты) кнопки социальных сетей, текстовый блок описания панорамы

Надо, чтобы область шапки, панорамы, соцсетей была видна без перемотки сайта вниз

ВНИМАНИЕ!!! Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с тем, что такое виртуальный тур.

Предложения без портфолио не рассматриваются

Срок готовности строго завтра, 3 мая 12 по МСК