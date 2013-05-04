Создать дизайн одностраничника

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки200 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта.

Одностраничник.

Функция: показ виртуального 3d тура (что такое виртуальный тур смотрите тут http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 )

На сайте будет только 1 виртуальный тур.

Задача сайта: сделать просмотр виртуального тура максимально удобным.

Структура: наверху данные для контактов (около 10% от всей высоты сайта)

ниже область для показа тура

В футере (20% от всей высоты) кнопки социальных сетей, текстовый блок описания панорамы

Надо, чтобы область шапки, панорамы, соцсетей была видна без перемотки сайта вниз

ВНИМАНИЕ!!! Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с тем, что такое виртуальный тур.

Предложения без портфолио не рассматриваются

Срок готовности строго завтра, 3 мая 12 по МСК

12 лет назад
Rustamus
Рустам 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

flashikgoon777
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней
Отличный дизайнер и профессионал! Быстро и качественно было сделано задание. Рекомендую к сотрудничеству.
Спокойный, ответственный заказчик - быстро нашли общий язык и закрыли проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем реккомендую!

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flashikgoon777
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