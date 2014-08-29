Дизайн сайта - 5-6 типов страниц

Дизайн сайта на ModX с каталогом товаров.

Основные требования - скорость и приемлемое качество по невысокой цене. Я согласен получить не выдающийся дизайн, но быстро и с нормальным качеством.

Многостраничные брифы заполнять не готов. Есть эскиз, есть краткое ТЗ - готов кратко пообщаться по скайпу, чтобы дать пояснения и ответить на вопросы. После этого в течение пары дней жду готовую работу.

Оплата в ЯД или Сбербанк. Веб-манями не плачу.