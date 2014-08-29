Дизайн сайта - 5-6 типов страниц

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок182 просмотра

Дизайн сайта на ModX с каталогом товаров.

Основные требования - скорость и приемлемое качество по невысокой цене. Я согласен получить не выдающийся дизайн, но быстро и с нормальным качеством.

Многостраничные брифы заполнять не готов. Есть эскиз, есть краткое ТЗ - готов кратко пообщаться по скайпу, чтобы дать пояснения и ответить на вопросы. После этого в течение пары дней жду готовую работу.

Оплата в ЯД или Сбербанк. Веб-манями не плачу.

MODX
11 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$115
4 дня
Твердые 10 баллов. Виталий сделал больше страниц за изначальную сумму, несколько раз вносил правки в дизайн согласно пожеланиям заказчика, был все время на связи и адекватно реагировал на замечания. Однозначно рекомендую.
Очень понравилось сотрудничать. Павел правильно и грамотно предоставлял требования по проекту. Ответственный заказчик, с которым приятно иметь дело. Никаких недоразумений в оплате или в общении не возникало. Спасибо.

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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