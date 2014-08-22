Объявляется конкурс на создание концепта портала стильных украшений и аксессуаров, ювелирных трендов и брендов. -1 страница Интернет-магазина ЦЕЛЬ: определить подрядчика для дальнейшей срочной работы над страницами сайта. Требуется ...
Дизайн мобильного одностраничника
Ищем дизайнера с подобным опытом работа – необходим дизайн уже существующей страницы сайта, адаптированной под мобильные устройства ( это будет отдельный новый домен с коротким url для дальнейшей смс-рассылки и перехода на сайт с мобильных устройств).
Необходимо сделать макет мобильной "одностраничной" версии сайта на основе страницы: kasko-kupit-v-spb.ru/osago.
Ширина макета = 480ppt, зона безопасности = 10ppt (с каждой стороны, соответственно).
Прикладываю изображение – макет расположения элементов друг за другом, необходимо будет сделать это красиво и ровно (выровнять в ширину особенно), а также применив дизайнерские навыки и немного креатива.
Порядок экранов и элементов:
1 экран:
- логотип + надписи «АВТОСТРАХОВАНИЕ» и «Единый центр автомобильной безопасности». На всю ширину страницы. Только сделать и лого, и надпись нужно меньше, чем на макете вложенном. (На 1 экране должен выделяться баннер особенно , который дальше описан).
Ниже – контакты: номер телефона + адреса офисов. На всю ширину страницы.
Ниже – баннер – картинку – как в макете или другую (картинка должна символизировать смс-рассылку) в оранжевой рамке. У картинки закруглить края, чтобы не было резкости.
На баннере надпись:
«АКЦИЯ! При оформлении полиса ОСАГО – Технический Осмотр всего за 200 рублей!»
Ниже – надпись «*акция действует при получении смс со ссылкой для перехода на сайт».
Сделать надписи красивыми и выделяющимися.
Баннер также – всю ширину страницы.
2 экран:
Ниже – доставка,
Ниже – 8 основных причин купить ОСАГО в нашей компании,
3 экран:
Ниже – отзывы клиентов (только текст, видео как на сайте не нужно),
Ниже – Как оформить полис (как на сайте, только сделать во всю ширину страницы).
4 экран:
-ещё раз контакты+ ссылка на сайт, оформленная с рукой как на макете.
Нужно делать всё на ширину страницы (за вычетом зон безопасности), а вот "контакты" – и сверху, и снизу – на Ваше усмотрение, как будет смотреться – можно и влево, и по середине попробовать, и по правому краю выровнять.
Исходники логотипов и необходимых материалов пришлём на почту.
Работаем до последней правки.
Необходимо отправлять периодические отчёты о проделанной работе, выходить на связь. В случае не выполнения условий - безопасная сделка разрывается.
Сроки: до утра понедельника.
Оплата: 3000 руб.
При успешном выполнении задания возможно сотрудничество на постоянной основе при наличии проектов.
ПОСТОПЛАТА, КОД ПРОТЕКЦИИ или БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА, Яндекс Деньги.
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