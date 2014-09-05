la_victoria_99

Виктория Родькина la_victoria_99

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Акция! Бесплатная настройка контекстной рекламы!

Что входит в БЕСПЛАТНУЮ настройку Яндекс Директ + Google Adwords:

-Разработка аватара клиента (вы получите целостный портрет вашего потенциального клиента - зачем на самом деле покупает ваш товар/услугу клиент);

-УТП (наши копирайтеры разработают от 25 до 30 УТП, которые как магниты будут перетягивать целевых клиентов от ваших конкурентов);

-Анализ конкурентов - их сайтов и рекламных компаний (мы проведем детальный анализ ваших конкурентов и выберем самые интересные предложения для создания лучшего);

-Анализ вашего сайта (анализ/аудит по чек листу из 60 пунктов, которые влияют на конверсию вашего сайта);

-Расчет месячного бюджета (оптимальный расход на рекламу или, исходя из вашего бюджета, определение количества новых продаж с помощью контекстной рекламы);

-Расчет стоимости звонка/заявки с контекстной рекламы;

-Установка Яндекс Метрики и Google Analytics (для определения полной статистики до копейки эффективности от настроенной рекламной кампании);

-Сбор от 200 до 2000 ключевых слов (высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные запросы);

-Собираем семантическое ядро, используя все возможные инструменты (Wordstat, Google KeywordTool, подсказки поисковых систем, Semrush.com, Spywords.ru, базы Пастухова, Google Analitycs, Яндекс.Метрика, Liveinternet, KeyCollector);

-Прописывание минус-слов (уход от нецелевых запросов);

-Соблюдение «золотого правила» составления РК: 1 ключевое слово = 1 объявление;

-Написание от 50 до 500 продающих объявлений (прописываем по заранее составленным УТП, вручную);

-Настройка ставок, стратегий показов, геотаргетинга, временного таргетинга;

-Настройка utm-меток (для отслеживание эффективности рекламной кампании);

-Настройка быстрых ссылок (что позволяет осуществлять кросс-продажи других ваших товаров и услуг, а также делает ваше объявления более заметными по отношению ваших конкурентов);

-Настройка целевого звонка (точное отслеживание звонков от контекстной рекламы и их стоимость);

-Настройка целей (точное отслеживание заявок от контекстной рекламы и их стоимость);

-Настройка партнерской рекламной сети Яндекса (показы рекламных баннеров на других сайтах-партнёрах Яндекса);

-Настройка контекстно -медийной рекламы;

-Средний CTR наших компаний = 8,3%;

-Затраты на РК: от 10000 руб. в месяц/

Вся настройка РК составляет от 2 до 10 дней.

Семантическое ядроGoogle Ads

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