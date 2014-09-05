la_victoria_99

Есть готовый сайт хостела: http://www.centralstreethostel.com/ Необходимо внести правки - добавить фото на сайт, сделать некоторые фото кликабельными и раскрывающимися. В целом, работа для верстальщика, но могут понадобиться навыки дизайнера в некоторых местах, поэтому - просьба пролистать ...
Виктория Родькина la_victoria_99la_victoria_99
Что входит в БЕСПЛАТНУЮ настройку Яндекс Директ + Google Adwords:
-Разработка аватара клиента (вы получите целостный портрет вашего потенциального клиента - зачем на самом деле покупает ваш товар/услугу клиент);
-УТП (наши копирайтеры разработают от 25 до 30 УТП, которые как магниты будут перетягивать целевых клиентов от ваших конкурентов);
-Анализ конкурентов - их сайтов и рекламных компаний (мы проведем детальный анализ ваших конкурентов и выберем самые интересные предложения для создания лучшего);
-Анализ вашего сайта (анализ/аудит по чек листу из 60 пунктов, которые влияют на конверсию вашего сайта);
-Расчет месячного бюджета (оптимальный расход на рекламу или, исходя из вашего бюджета, определение количества новых продаж с помощью контекстной рекламы);
-Расчет стоимости звонка/заявки с контекстной рекламы;
-Установка Яндекс Метрики и Google Analytics (для определения полной статистики до копейки эффективности от настроенной рекламной кампании);
-Сбор от 200 до 2000 ключевых слов (высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные запросы);
-Собираем семантическое ядро, используя все возможные инструменты (Wordstat, Google KeywordTool, подсказки поисковых систем, Semrush.com, Spywords.ru, базы Пастухова, Google Analitycs, Яндекс.Метрика, Liveinternet, KeyCollector);
-Прописывание минус-слов (уход от нецелевых запросов);
-Соблюдение «золотого правила» составления РК: 1 ключевое слово = 1 объявление;
-Написание от 50 до 500 продающих объявлений (прописываем по заранее составленным УТП, вручную);
-Настройка ставок, стратегий показов, геотаргетинга, временного таргетинга;
-Настройка utm-меток (для отслеживание эффективности рекламной кампании);
-Настройка быстрых ссылок (что позволяет осуществлять кросс-продажи других ваших товаров и услуг, а также делает ваше объявления более заметными по отношению ваших конкурентов);
-Настройка целевого звонка (точное отслеживание звонков от контекстной рекламы и их стоимость);
-Настройка целей (точное отслеживание заявок от контекстной рекламы и их стоимость);
-Настройка партнерской рекламной сети Яндекса (показы рекламных баннеров на других сайтах-партнёрах Яндекса);
-Настройка контекстно -медийной рекламы;
-Средний CTR наших компаний = 8,3%;
-Затраты на РК: от 10000 руб. в месяц/
Вся настройка РК составляет от 2 до 10 дней.
- $25Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Суть: необходимо СРОЧНО сделать дизайн готового коммерческого предложения. Сам текст КП готов- во вложении (за исключением 5го слайда). Также во вложении – первые варианты «слившегося» фрилансера + мои правки к этому варианту + пришлём ...Презентации2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Суть: Вёрстка лендинга. JPG в приложении, PSD-высылается на почту лично отобранному кандидату. Обязательно наличие примеров вёрстки лендингов. Работу осуществлять на своём домене и хостинге с дальнейшим переносом на наш хостинг и домен. Система управления ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Суть: Вёрстка одностраничника, адаптированного под мобильные устройства (исключая планшеты). JPG в приложении, PSD-высылается на почту лично отобранному кандидату. Обязателен опыт вёрстки мобильных сайтов! Работу осуществлять на своём домене и хостинге с дальнейшим переносом на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Ищем дизайнера с подобным опытом работа – необходим дизайн уже существующей страницы сайта, адаптированной под мобильные устройства ( это будет отдельный новый домен с коротким url для дальнейшей смс-рассылки и перехода на сайт с мобильных ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад