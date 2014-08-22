Объявляется конкурс на создание концепта портала стильных украшений и аксессуаров, ювелирных трендов и брендов. -1 страница Интернет-магазина ЦЕЛЬ: определить подрядчика для дальнейшей срочной работы над страницами сайта. Требуется ...
Отрисовать дизайн по макетам прототипа
Нужен дизайн для интернет-магазина. Есть прототип сайта, поэтому от вас только графика ничего придумывать не надо.
К проекту прикреплены все необходимые материалы.
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