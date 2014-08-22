Отрисовать дизайн по макетам прототипа

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок243 просмотра

Нужен дизайн для интернет-магазина. Есть прототип сайта, поэтому от вас только графика ничего придумывать не надо.

К проекту прикреплены все необходимые материалы.

11 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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