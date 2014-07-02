Нужен не просто технарь умеющий подбирать ключи, но и человек способный написать "сочные" обьявления. Сразу хотелось бы видеть кейсы по предыдущим работам.
Контекстная реклама12 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужен не просто технарь умеющий подбирать ключи, но и человек способный написать "сочные" обьявления. Сразу хотелось бы видеть кейсы по предыдущим работам.
Как вариант - выбросить текущию и прикрутить другую. http://www.aquasps.kiev.ua/
Есть готовый интернет-магазин, стоит задача сделать адаптивную верстку под разные размеры устройств. Верстальщик запросил прорисовать все эти варианты. (Три помимо текущего). Есть исходники текущего дизайна. Стоимость и детали можем обсуждать в чате.
нужна оценка задачи