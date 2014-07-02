shemetun

Шеметун Александр shemetun

 
39 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
10 лет руковожу интернет-проектами
Отзывы фрилансеров
relver
Релвер 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать дизайны для адаптивных вариантов сайта
Отлично поработали, четко и продуктивно. Рекомендую Александра как адекватного и ответственного заказчика.
Андрей талантливый дизайнер, умеет думать и не лениться вникнуть в задачу клиента! Это очень важно для его специализации!
Ответный отзыв
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Отремонтировать корзину на джумле 1,5
Побольше бы таких заказчиков - четкая простановка задачи, постоянная связь, своевременная оплата. Спасибо! Надеемся на долгое сотрудничество.
Задача по ремонту корзины на джумле 1,5 решена решена оперативно, в оговоренные сроки и за вменяемые деньги. СпасибО! могу рекомендовать подрядчика!
Ответный отзыв