Есть готовый интернет-магазин, стоит задача сделать адаптивную верстку под разные размеры устройств. Верстальщик запросил прорисовать все эти варианты. (Три помимо текущего). Есть исходники текущего дизайна. Стоимость и детали можем обсуждать в чате.