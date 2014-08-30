Сделать дизайн гл. стр. сайта для HTML верстки

Нужен дизайн сайта по идее и форме очень близкий к www.neupadesh.ru . Взять его за конкретный образец. По содержанию - так же услуга. Установка бризеров - проветривателей.

Только главную страницу, уже есть два рисунка-комикса. Нужно нарисовать главного персонажа на хидер. Плюс три банера для этого сайта по тематике. Текст для баннеров есть, рисунки - комиксы тоже. Только адаптировать.

Текст на сайт уже готов.

Цену назначайте.