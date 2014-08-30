dayko85

Юлия dayko85

 
38 летРоссия/Саратов
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Красивый, удобный и функциональный дизайн сайтов, логотипы банеры, визитки

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!

Меня зовут Юлия Позднякова.

Я веб-дизайнер - фрилансер.

Мне 29 лет, живу в Саратове, недавно переехала сюда из Харькова.

Работаю я в основном удаленно, поэтому расстояние - не проблема. С удовольствием выполню работу для заказчика из любого города.

Что же я умею? Довольно многое:

Создавать красивый, удобный и функциональный дизайн сайтов, рисовать банеры и логотипы. Умею разрабатывать фирменный стиль, визитки, листовки. Занимаюсь веб-дизайном с 2007 г. Работаю с заказчиками напрямую, не приветствую веб-студии, где общение проходит через менеджера и получается "испорченный телефон".

Чем удобна работа со мной?

- Стоимость моих услуг совсем не высока. В основном потому, что я работаю больше для души, чем ради денег.

- Я общаюсь с заказчиком напрямую, так намного проще понять его пожелания и выполнить их правильно. Личный контакт с дизайнером, а не через посредника в виде менеджера очень важен.

- Я работаю качественно, ведь это так важно - обновлять и пополнять портфолио качественно выполненнными работами.

- Я всегда выполняю работу в кратчайший срок. Не переношу дату сдачи проекта и не срываю сроков.

По какому принципу я работаю?

- Как и любой уважающий себя дизайнер, я работаю по 50% предоплате. При надобности могу подписать договор. Без предоплаты работаю только с постоянными клиентами.

- На сайте указаны приблизительные цены на мои услуги. Они могут варьироваться в зависимости от сложности и ТЗ(техзадания). Цены можно уточнить позвонив мне напрямую на мобильный или скайп. Расчет окончательной стоимости работы и сроков происходит после получения подробной задачи.

- Я выполняю работу согласно ТЗ. Если его нет, свяжитесь со мной и я предоставлю вам список всех необходимых вопросов для создания дизайна.

- Исходники (psd, cdr, ai) отправляются заказчику только после утверждения дизайна и 100% оплаты.

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
brodo
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать дизайн гл. стр. сайта для HTML верстки
Работы Юли - это чудесное приобретение на любой проект. Это самый лучший, наиболее профессиональный дизайнер, который только работал на моих проектах. Качество и креативность - высочайшие. Всегда несколько вариантов на выбор. Общение - очень доброжелательное и высокоэффективное. По ходу решаются тут же текущие вопросы. Сразу сделал Юле заказ ещё на дизайн визиток, листовок и всякую мелочёвку. Теперь все мои заказы - только к ней.
Алексей замечательный заказчик. Очень ответственный, обязательный и приятный в общении. Всегда открыт для предложений и замечаний. Оплату вносит своевременно. Не отказывается от предоплаты. Работать с ним одно удовольствие.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга