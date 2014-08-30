Красивый, удобный и функциональный дизайн сайтов, логотипы банеры, визитки

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!

Меня зовут Юлия Позднякова.

Я веб-дизайнер - фрилансер.

Мне 29 лет, живу в Саратове, недавно переехала сюда из Харькова.

Работаю я в основном удаленно, поэтому расстояние - не проблема. С удовольствием выполню работу для заказчика из любого города.

Что же я умею? Довольно многое:

Создавать красивый, удобный и функциональный дизайн сайтов, рисовать банеры и логотипы. Умею разрабатывать фирменный стиль, визитки, листовки. Занимаюсь веб-дизайном с 2007 г. Работаю с заказчиками напрямую, не приветствую веб-студии, где общение проходит через менеджера и получается "испорченный телефон".

Чем удобна работа со мной?

- Стоимость моих услуг совсем не высока. В основном потому, что я работаю больше для души, чем ради денег.

- Я общаюсь с заказчиком напрямую, так намного проще понять его пожелания и выполнить их правильно. Личный контакт с дизайнером, а не через посредника в виде менеджера очень важен.

- Я работаю качественно, ведь это так важно - обновлять и пополнять портфолио качественно выполненнными работами.

- Я всегда выполняю работу в кратчайший срок. Не переношу дату сдачи проекта и не срываю сроков.

По какому принципу я работаю?

- Как и любой уважающий себя дизайнер, я работаю по 50% предоплате. При надобности могу подписать договор. Без предоплаты работаю только с постоянными клиентами.

- На сайте указаны приблизительные цены на мои услуги. Они могут варьироваться в зависимости от сложности и ТЗ(техзадания). Цены можно уточнить позвонив мне напрямую на мобильный или скайп. Расчет окончательной стоимости работы и сроков происходит после получения подробной задачи.

- Я выполняю работу согласно ТЗ. Если его нет, свяжитесь со мной и я предоставлю вам список всех необходимых вопросов для создания дизайна.

- Исходники (psd, cdr, ai) отправляются заказчику только после утверждения дизайна и 100% оплаты.