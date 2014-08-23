Нужно сделать редизайн сайта на основе моего PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок186 просмотров

Есть старый сайт с готовым дизайном. Есть шаблон в PSD с новым дизайном.

Необходимо на основе нового дизайна в PSD, сделать редизайн сайта + добавить некоторые элементы в макет.

Готовая работа необходима как можно быстрей.

11 лет назад
F_U
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать дизайны для адаптивных вариантов сайта

    Есть готовый интернет-магазин, стоит задача сделать адаптивную верстку под разные размеры устройств. Верстальщик запросил прорисовать все эти варианты. (Три помимо текущего). Есть исходники текущего дизайна. Стоимость и детали можем обсуждать в чате.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $500

    Необходимо создать дизайн главной страницы сайта. Профессионального уровня. Готова выделить 10.000 рублей. Если понравиться дизайн, то готова сотрудничать с дизайнером, для доработки внутренних страниц. Готова перевести предоплату! На проект 5 дней!

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать простой дизайн (с версткой) под WP.

    В общем, можно взять стандартный шаблон, к нему пририсовать логотип на тему сайта, оформить фон, нарисовать стандартную аватарку для пользователей и подставить нужные картинки в слайдер. Сайт на тему ТВ Шоу, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложный дизайн для сайта на wp

    $50

    Нужен несложный дизайн для простого сайта женской тематики на WP. Собственно нужно нарисовать логотип - использовав в нем домен сайта, подобрать шрифты, сделать шаблон. А так, шаблон будет черно белый - без изысков. Надо просто ...

    WordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Строительный портал

    $250

    Ищу веб дизайнера, который реализует все желания по изготовлению макета сайта. Необходимо придумать сам дизайн а также создать верстку. Дизайн сайта должен быть адаптирован под стандартные мониторы + мобильники и планшеты. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дизайн гл. стр. сайта для HTML верстки

    Нужен дизайн сайта по идее и форме очень близкий к www.neupadesh.ru . Взять его за конкретный образец. По содержанию - так же услуга. Установка бризеров - проветривателей. Только главную страницу, уже есть ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн внутренней страницы

    $50

    Нужен дизайн внутренней страницы сайта - ДверТоргЪ.рф Страница подкатегории. Структура меню будет иное, чем сейчас (по крайней мере на момент написания меню старое). Категория 1. Межкомнатные двери ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн мобильного одностраничника

    $100

    Ищем дизайнера с подобным опытом работа – необходим дизайн уже существующей страницы сайта, адаптированной под мобильные устройства ( это будет отдельный новый домен с коротким url для дальнейшей смс-рассылки и перехода на сайт с мобильных ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад