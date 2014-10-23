Дизайн имиджевой главной страницы (PSD)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок394 просмотра

Требуется сделать только одну страницу - Главную. Тип страницы: имиджевая, эффектная.

Указывайте в skype - обсуждаем Вашу заявку в нем и последующее движение дизайна.

Сроки до одной недели. Цену обязательно указывайте.

11 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$90
2 дня
Потрясающий специалист! Быстро и в срок выполнила дизайн согласно ТЗ. Каждое пожелание выполнила точно и профессионально. Особенно стоит обратить внимание на нестандартность поиска дизайн решения, выбор метода, исполнение. Именно это требовалось в дизайне имиджевой страницы. Молодец!
Отличный заказчик! всегда идет на встречу, по срокам ни разу не ограничивал, что играет не малую роль в творческой сфере, постановка задачи 10 из 10, по оплате ни разу не разочаровал и всегда думает об интересах обоих сторон. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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