Дизайн имиджевой главной страницы (PSD)

Отличный заказчик! всегда идет на встречу, по срокам ни разу не ограничивал, что играет не малую роль в творческой сфере, постановка задачи 10 из 10, по оплате ни разу не разочаровал и всегда думает об интересах обоих сторон. Рекомендую!