NikolasWilliams

Используя данные торгов с биржи BitMex [url=https://www.bitmex.com/app/trade/XBTUSD]https://www.bitmex.com/app/trade/XBTUSD [/url]Провести анализ согласно ТЗ (полное ТЗ исполнителю). Описание сложности задачи [url=https://docs.google.com/document/d/1GyJkUy2Qe_z9I3Hkg_F7atTCNF7iBUUtYGREzwsQYKk/edit]https://docs.google.com/document/d/1GyJkUy2Qe_z9I3Hkg_F7atTCNF7iBUUtYGREzwsQYKk/edit[/url] В файле описаны примеры задач по анализу данных торгов. Типовая задача – проверить, был ли достигнут уровень цены? Сколько минут прошло от момента ...
Николай Чеботарёв NikolasWilliamsNikolasWilliams
29 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
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Ищу разработчика бэкенда сайта. Фронтенд разрабатывается отдельно, другим разработчиком. Требуется гавнокод и не супер долго. Единственное существенное требование – чтобы выдерживал нагрузку 200-300 онлайн юзеров, активно использующих функции сайта. Описание некоторых функций https://docs.google.com/file/d/0By6hDPqh1bZMZXFsZFJqTm01NWs/edit Мокап для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад