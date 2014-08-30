NikolasWilliams

Ищем дизайнера или фронтенд разработчика для создания дизайна по мокапу. Время ограничено и бюджет тоже. Ждём лучшее предложение. Выбираем по соотношению: цена\время\портфолио. Пожелания по дизайну: flat и минимализм. К чему приготовится при выполнении работы – ...