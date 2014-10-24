Требуется качетсвенный дизайн для сайта электроники. Макеты вышлю в формате psd. Бюджет 3000уе
Дизайн строительного сайта
диз главной типа http://eleosstroy.ru/ и каталог частично отсюда http://evrostroy.biz/. Структуру страницы рисовать не надо будет, все дам. Лого, фирменные цвета есть.
Кроме главной будет еще около 20 страниц и окошек.
Присылайте заявки, если у вас уже есть работы уровня элеосстроя: и дизайн, и баннеры.
Цена работы за 20 страниц и 3 банера - 20 000 руб.
Срок главной страницы - среда обед.
Внутренние страницы (после утверждения главной) - 2 страницы в день, ежедневно, кроме вск.
Оплата:
предоплата за главную - 50% от стоимости главной (решим при переписке, будет около 6-8 тысяч)
далее раз в 2 дня предоплата за внутренние.
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