Дизайн строительного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок543 просмотра

диз главной типа http://eleosstroy.ru/ и каталог частично отсюда http://evrostroy.biz/. Структуру страницы рисовать не надо будет, все дам. Лого, фирменные цвета есть.

Кроме главной будет еще около 20 страниц и окошек.

Присылайте заявки, если у вас уже есть работы уровня элеосстроя: и дизайн, и баннеры.

Цена работы за 20 страниц и 3 банера - 20 000 руб.

Срок главной страницы - среда обед.

Внутренние страницы (после утверждения главной) - 2 страницы в день, ежедневно, кроме вск.

Оплата:

предоплата за главную - 50% от стоимости главной (решим при переписке, будет около 6-8 тысяч)

далее раз в 2 дня предоплата за внутренние.

11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$570
20 дней
Анна разработала очень красивый и чистый дизайн нашего сайта! Учла все наши пожелания и проявила творческий подход, что очень понравилось. Всегда была на связи, проект сделала точно в срок! Рекомендую всем!!!!
Сотрудничество удалось! Работать было приятно, задача четкая и ясная, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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