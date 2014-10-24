Дизайн строительного сайта

диз главной типа http://eleosstroy.ru/ и каталог частично отсюда http://evrostroy.biz/. Структуру страницы рисовать не надо будет, все дам. Лого, фирменные цвета есть.

Кроме главной будет еще около 20 страниц и окошек.

Присылайте заявки, если у вас уже есть работы уровня элеосстроя: и дизайн, и баннеры.

Цена работы за 20 страниц и 3 банера - 20 000 руб.

Срок главной страницы - среда обед.

Внутренние страницы (после утверждения главной) - 2 страницы в день, ежедневно, кроме вск.

Оплата:

предоплата за главную - 50% от стоимости главной (решим при переписке, будет около 6-8 тысяч)

далее раз в 2 дня предоплата за внутренние.