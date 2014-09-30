Дизайн Landing page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок241 просмотр

ТРЕБОВАНИЯ

Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога.

Требования к исполнителю:

Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра на мобильных устройствах.

ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

Тексты для лендинга есть. Нужно подобрать картинки под заголовки статей.

11 лет назад
tamarai
Тамара 
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

MickaelGrin
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Михаил на удивление сделал дизайн сайта великолепно, со вкусом, и очень грамотно. Спасибо огромное, рекомендую всем! Планирую продолжить работу с Михаилом!!!
Сотрудничество с Тамарой прошло гладко и приятно!) Никаких проблем не было и впечатления после завершения проекта отличные) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MickaelGrin
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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