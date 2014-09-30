Ищем дизайнера или фронтенд разработчика для создания дизайна по мокапу. Время ограничено и бюджет тоже. Ждём лучшее предложение. Выбираем по соотношению: цена\время\портфолио. Пожелания по дизайну: flat и минимализм. К чему приготовится ...
Дизайн Landing page
ТРЕБОВАНИЯ
Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога.
Требования к исполнителю:
Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра на мобильных устройствах.
ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.
Тексты для лендинга есть. Нужно подобрать картинки под заголовки статей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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