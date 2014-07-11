Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Михаил на удивление сделал дизайн сайта великолепно, со вкусом, и очень грамотно. Спасибо огромное, рекомендую всем! Планирую продолжить работу с Михаилом!!!
Ответный отзыв
Сотрудничество с Тамарой прошло гладко и приятно!) Никаких проблем не было и впечатления после завершения проекта отличные) Рекомендую!
$35
10 баллов
11 лет назад
Старается и все получается, к задаче подошел ответственно, сделал, что было нужно
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством) Не было абсолютно никаких проблем ни постановкой задач, ни с общением, ни с оплатой)) Остались только положительные эмоции после завершения проекта)
$35
10 баллов
11 лет назад
Михаил профессионал с большой буквы!!! Я человек, который вообще не разбирается ни в цветовой гамме, ни вообще в дизайне. Я не знала, как объяснить, как именно должен выглядеть дизайн. Михаил очень коммуникабельный и приятен в общении, терпелив. У него есть вкус и богатое воображение, благодаря которым мой сайт превратился в сказку... ВОЛШЕБНИК! Делает свою работу с ДУШОЙ. Я не просто довольна его работой - я просто счастлива, так как до этого мне никто не смог нарисовать так качественно и со вкусом. Буду продолжать сотрудничать с большим удовольствием и рекомендовать его всем! МИХАИЛ, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! +++++++++++
Ответный отзыв
Рекомендую Светлану, как отличного клиента! Приятна в общении, открыта для предложений, очень вежлива (!!!) и пунктуальна! Очень доволен сотрудничеством!) Ну просто очень!) Никаких задержек с оплатой и никаких недопониманий! Спасибо вам огромное Светлана!))
$20
10 баллов
11 лет назад
Михаил отлично справился с работой. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую!
$3
10 баллов
11 лет назад
Выполнил все в кротчайшие сроки, рекомендую.
Ответный отзыв
Задачи конкретно и доступно поставлены, оплата произведена без задержек, сотрудничеством очень доволен !
Дизайн сайтов
6 отзывов
от $50
от 3 дней
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