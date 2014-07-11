Михаил профессионал с большой буквы!!! Я человек, который вообще не разбирается ни в цветовой гамме, ни вообще в дизайне. Я не знала, как объяснить, как именно должен выглядеть дизайн. Михаил очень коммуникабельный и приятен в общении, терпелив. У него есть вкус и богатое воображение, благодаря которым мой сайт превратился в сказку... ВОЛШЕБНИК! Делает свою работу с ДУШОЙ. Я не просто довольна его работой - я просто счастлива, так как до этого мне никто не смог нарисовать так качественно и со вкусом. Буду продолжать сотрудничать с большим удовольствием и рекомендовать его всем! МИХАИЛ, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! +++++++++++