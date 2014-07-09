Необходимо создать сайт на wordpress или Drupal. Дизайн для сайта разработан. Сайт разделен на котегории, тут ничего необычного нет. Отличаться будут 2 раздела: кулинария, тесты. Более подробную информацию по работе предоставлю исполнителю. Дизайн можно посмотреть ...