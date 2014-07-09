$15
Создать логотип для сайта. Тематика сайта компьютерные игры. Расчет в вебмани.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Создать логотип для сайта. Тематика сайта компьютерные игры. Расчет в вебмани.
доработка сайта
Необходимо создать сайт на wordpress или Drupal. Дизайн для сайта разработан. Сайт разделен на котегории, тут ничего необычного нет. Отличаться будут 2 раздела: кулинария, тесты. Более подробную информацию по работе предоставлю исполнителю. Дизайн можно посмотреть ...
необходимо разработать дизайн сайта женской тематики. Главную страницу , страница текущей категории, страница самого поста, ну и еще 2 страницы тематические. дизайн должен соответсвовать определенной категории по характеру (т.е. рюшечки, кошечки не требуются. необходимо ...