rolik85

Анатолий rolik85

 
38 летРоссия/Кострома
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создать логотип
Приятно работать с Анатолием, оплата вовремя, буду рада сотрудничеству)
Профессионал, все сделала как надо.
Ответный отзыв
MickaelGrin
32 годаМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для сайта женской тематики
Очень доволен сотрудничеством) Не было абсолютно никаких проблем ни постановкой задач, ни с общением, ни с оплатой)) Остались только положительные эмоции после завершения проекта)
Старается и все получается, к задаче подошел ответственно, сделал, что было нужно
Ответный отзыв