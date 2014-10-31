Дизайн сайта интернет-магазина автозапчастей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок318 просмотров

Есть от рисованный дизайн сайта, нужно изменить цветовую гамму и сделать немного по современнее, подробнее в личку.

11 лет назад
autoshop
Галина 
56 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$70
2 дня
Самый лучший специалист!
Общительный, позитивный заказчик, правда с оплатой немного растянул в силу некоторых обстоятельств, всякое бывает ) рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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