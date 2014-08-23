Дизайн для wordpress

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Закрыт1 заявка260 просмотров

Нужно простенький дизайн копирнуть под wordpress (имеется ввиду верстка дизайна под wp)

500 рублей за часовую работу.

WordPress
11 лет назад
Greatbolt2
Руслан 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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