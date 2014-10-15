Дизайн сайта

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Завершен29 заявок286 просмотров

нужен дизайн сайта

ссылка на прототип в файле.

на вопросы отвечу в личке

заявки без указания цены за проект целиком, не рассматриваются.

11 лет назад
qper
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$470
10 дней
Получил то что хотел, спасибо за работу...........
Понравилось работать с Сергеем. Хорошо, когда заказчик не только с хотелками, но и со своей идеей, а когда еще и точно знает, что хочет увидеть — вообще прекрасно) Всегда на связи, с моментальной оплатой. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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