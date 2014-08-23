Оформление (дизайн) сообщества (группы) вконтакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок225 просмотров

Необходимо создать дизайн сообщества (аватарка, баннер, внутреннее меню) за 1 неделю.

Показывайте свои работы и предлагайте цены!

Заказчик добрый и понимающий, но требовательный.

11 лет назад
EDMasters
Ксения 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    нужен дизайн сайта ссылка на прототип в файле. на вопросы отвечу в личке заявки без указания цены за проект целиком, не рассматриваются.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн Landing page

    $50

    ТРЕБОВАНИЯ Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога. Требования к исполнителю: Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищем дизайнера\фронтендера\верстальщика

    Ищем дизайнера или фронтенд разработчика для создания дизайна по мокапу. Время ограничено и бюджет тоже. Ждём лучшее предложение. Выбираем по соотношению: цена\время\портфолио. Пожелания по дизайну: flat и минимализм. К чему приготовится ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн строительного сайта

    $1000

    диз главной типа http://eleosstroy.ru/ и каталог частично отсюда http://evrostroy.biz/. Структуру страницы рисовать не надо будет, все дам. Лого, фирменные цвета есть. Кроме главной будет еще около 20 страниц и окошек. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн имиджевой главной страницы (PSD)

    Требуется сделать только одну страницу - Главную. Тип страницы: имиджевая, эффектная. Указывайте в skype - обсуждаем Вашу заявку в нем и последующее движение дизайна. Сроки до одной недели. Цену обязательно указывайте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад