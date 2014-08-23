нужен дизайн сайта ссылка на прототип в файле. на вопросы отвечу в личке заявки без указания цены за проект целиком, не рассматриваются.
Оформление (дизайн) сообщества (группы) вконтакте.
Необходимо создать дизайн сообщества (аватарка, баннер, внутреннее меню) за 1 неделю.
Показывайте свои работы и предлагайте цены!
Заказчик добрый и понимающий, но требовательный.
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