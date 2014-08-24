Дизайн лэндинга для образовательных курсов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок256 просмотров

Нужно сделать дизайн лэндинга для образовательных курсов.

Тексты и структура есть.

В заявке указывайте ссылки на аналогичные работы, сроки и цены.

11 лет назад
olgashah
Ольга 
41 год
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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