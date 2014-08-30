Дизайн сайта по продаже мототехники

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок208 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать дизайн фактически интернет магазина мототехники. На сайте пара страниц, все страницы стандартные, имеются примеры (дизайна) подобного магазина, также пример цветовой гаммы, также на подобном магазине. Макеты страниц также есть.

При успешном выполнении проекта, закажу еще один практически аналогичный.

Пишите.

11 лет назад
Kro
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

barkan89
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Сотрудничеством доволен. Дизайн был выполнен качественно, быстро, все по тз, все необходимые правки также вносились быстро и без задержек + был бесплатно отрисован логотип. Буду и дальше обращаться. Очень коммуникабельный и ответственный исполнитель, всегда на связи. Рекомендую!!!
Дмитрий отличный заказчик! Четкий тз, часто в сети, по оплате нареканий нет, все как положено. Приятно было иметь дело. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

barkan89
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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