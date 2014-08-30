На сайте тематики ремонт компьютеров необходимо добавить элементы Landing page: Схема работы, Почему надо выбрать нас, заявка со скидкой и еще пару элементов. Подробности при общении в скайпе. Пациент в моем профиле. Цену указываем.
Дизайн сайта по продаже мототехники
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать дизайн фактически интернет магазина мототехники. На сайте пара страниц, все страницы стандартные, имеются примеры (дизайна) подобного магазина, также пример цветовой гаммы, также на подобном магазине. Макеты страниц также есть.
При успешном выполнении проекта, закажу еще один практически аналогичный.
Пишите.
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